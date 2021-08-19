ارتفاع الخيار وتراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضر بين 10 قروش و120 قرشا للكيلو جرام، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

فيما تراجع سعر كيلو الطماطم 10 قروش، اليوم، ليتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات.

بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3.5 و6.7 جنيه، بزيادة 120 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و19 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 10 قروش.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.