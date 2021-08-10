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مصر للألومنيوم تثبت الأسعار في أغسطس للشهر الثاني على التوالي

11:55 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
مصر للألومنيوم تثبت الأسعار في أغسطس للشهر الثاني على التوالي

مصر للألومنيوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الألومنيوم مستقرة بالأسواق خلال الشهر الجاري وذلك للشهر الثاني على التوالي.

ووفقا لقول حنفي، فإن سعر طن السلك 49.1 ألف طن، وسعر طن السلندرات 50 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وسعر اللفائف 6 ملي سجلت 53.8 ألف جنيه للطن، وسعر طن الشرائح البارد نحو 57.5 ألف جنيه، وسعر طن اللفائف البارد 56 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

تعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

وتستحوذ الشركة على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن

مصر للألومنيوم محمد حنفي الصناعات المعدنية اتحاد الصناعات أسعار الألومنيوم

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