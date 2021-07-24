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مكاتب البريد تعود للعمل بداية من الغد بعد إجازة عيد الأضحى

11:53 ص السبت 24 يوليه 2021
مكاتب البريد تعود للعمل بداية من الغد بعد إجازة عيد الأضحى

مكتب بريد

كتب- علاء حجاج:

تبدأ مكاتب البريد غدا الأحد فتح أبوابها أمام العملاء بشكل طبيعي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت البنوك ومكاتب البريد بدأت إجازة عيد الأضحى بدءًا من الاثنين الماضي على عكس بقية مؤسسات الدولة التي بدأت الإجازة من يوم السبت الماضي.

وتبدأ مكاتب البريد مواعيد عملها بداية من 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ويستمر العمل في بعض المكاتب حتى الـ 5 عصرًا.

وتنتشر نحو 4 آلاف مكتب بريد بمختلف محافظات وقرى الجمهورية، وتقدم خدمات متنوعة ما بين ايداع وسحب لعملائها وكذلك عدد من خدمات الدفع الإلكترونية والخدمات البريدية والشحن والتوصيل، فضلا اتاحة أكثر من 20 خدمة حكومية إلكترونية تقدمها مكاتب البريد المُطورة مثل استخراج شهادة الميلاد وبطاقات الرقم القومي.

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