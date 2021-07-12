الاتصالات: 97.5 من كل 100 مصري مشترك في خدمات المحمول

كتب- علاء حجاج:

أظهرت النشرة الربع سنوية لمؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي تصدرها وزارة الاتصالات، إن نسبة انتشار اشتراكات المحمول وصلت إلى 97.5 مشترك من كل 100 مواطن خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو قدره 3.9% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب نشرة وزارة الاتصالات ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول خلال الأشهر الثلاثة من 2021، ليصل إلى 99.8 مليون مشترك مقابل 95.3 مليون مشترك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 بنمو قدره 4.68%.

وبحسب وزارة الاتصالات صعد عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 10 ملايين مشترك بنهاية مارس الماضي، مقابل 9.8 مليون مشترك في الربع الأخير من العام الماضي وذلك بمعدل نمو قدره 1.9%.

وبلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت 7.45 اشتراك لكل 100 مواطن.

وارتفعت معدلات استخدام الإنترنت عبر المحمول بنسبة 6.8% خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل الربع الأخير من العام الماضي، وبلغ عدد المشتركين نحو 55.9 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي مقابل 52.4 مليون مشترك بنهاية الربع الأخير في 2020.

وتراجع عدد مشتركي الإنترنت عبر أجهزة USB Modem بشكل لافت بنسبة بلغت 18.3% ووصل إلى 3.3 مليون مشترك في مارس مقابل 4 ملايين مشترك بنهاية ديسمبر الماضي.

وزاد عدد مشتركي الإنترنت adsl بنسبة 5.1% خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل الربع الأخير من 2020، ليصل إلى 9.26 مليون مشترك بنهاية مارس مقابل 8.8 مليون مشترك في ديسمبر.