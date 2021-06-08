البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى مستوى 10111 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.16% إلى مستوى 10105 نقطة.