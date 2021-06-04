أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع.. البصل يتراجع وارتفاع الكوسة والخوخ



كتبت-شيماء حفظي:

تراجعت أسعار البصل والباذنجان والفلفل والخيار، خلال تعاملات اليوم الجمعة بسوق الجملة في العبور، مقارنة بتعاملات الجمعة الماضية.

وارتفعت أسعار الفاصوليا والبطاطس والخوخ البلدي، فيما استقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه بارتفاع 50 قرشًا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه بتراجع 50 قرشًا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشًا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.