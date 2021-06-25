زيادة البطاطس وانخفاض للطماطم.. أسعار الخضروات بسوق العبور بنهاية الأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تباين أداء أسعار الخضروات في سوق العبور، لتجارة الجملة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت البطاطس والفلفل الرومي البلدي، بينما تراجعت الطماطم والخيار والفاصوليا.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة، 25 قرشا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، فيما زاد سعر كيلو البطاطس 1.5 جنيه خلال الأسبوع.

ويقدم "مصراوي" أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة..

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه بزيادة 1.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.