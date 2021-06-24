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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:10 ص الخميس 24 يونيو 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية اليوم الخميس، بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 10276 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة أمس، بنسبة 0.65% إلى مستوى 10206 نقاط.

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