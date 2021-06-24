ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية اليوم الخميس، بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 10276 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.18%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة أمس، بنسبة 0.65% إلى مستوى 10206 نقاط.
الخبر التالى:أسعار الذهب العالمية تصعد في بداية تعاملات اليوم الخميس
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان