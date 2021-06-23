التأمين الصحي: طفرة بالخدمات الصحية بالأقصر بعد التشغيل التجريبي للمنظومة

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كتب- مصطفى عيد:

وجه حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، رسالة لأهالي الأقصر في حوار مجتمعي بديوان عام المحافظة برعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم، بحسب من الهيئة.

وقال صادق: "هناك طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية منذ انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر".

وتنطلق منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا بالأقصر أول يوليو المقبل؛ لتقدم أكثر من 2500 خدمة طبية للمنتفعين عبر 7 مستشفيات و59 مركزًا، ويمكن للمشتركين اختيار أماكن تلقي علاجهم على حريتهم وفق القواعد والإجراءات المقررة، وفقا للبيان.

وأضاف صادق أن نظام التأمين الصحى الشامل يوفر رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين، حيث ترتكز الرعاية الصحية، على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في تيسير الخدمات الطبية.

وأوضح أن التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، حرصًا على صحة المواطنين.

وأشار صادق إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحي طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذي يؤدي خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة، بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

وأكد أنه تم إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبي والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مشيرا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وقال صادق إن نظام التأمين الصحي الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التي لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحي خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.