سعر كرتونة البيض يواصل الارتفاع.. وتراجع الدواجن في السوق

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار كرتونة البيض ارتفاعها بالمزرعة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، وزاد سعر الكرتونة 1.5 جنيه مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض ارتفع بالمزرعة إلى 42.5 جنيه مقابل 41 جنيهًا أمس، ليباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 45 و47 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء جنيهين بالمزرعة لتصل إلى 25 جنيهًا مقابل 27 جنيهًا أمس، وتصل للمستهلك إلى 29 جنيهًا، وفقا لقول السيد.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر الكتكوت يتراوح بين 4 و6 جنيهات، وهو نفس السعر الأسبوع الماضي.

استقر سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو بالمزرعة بنحو 27 جنيهاً، ليباع في الأسواق بنحو 32 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر بالمزرعة نحو 32 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 37 جنيهًا.

وتراوح سعر طن العلف بالأسواق بين 8300 و8500 جنيه، حسب النوع.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.