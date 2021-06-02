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أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

12:40 م الأربعاء 02 يونيو 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في مصر بقيمة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 815 جنيهًا مقابل 816 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 699 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 931 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6520 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بقيمة 3.4 دولار في الأوقية بنسبة تراجع بلغت 0.18%؛ ليسجل سعر الأوقية 1897.03 دولار، في الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

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