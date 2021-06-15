"vivo" تعتزم استثمار 30 مليون دولار في مصر خلال عامين

قالت شركة vivo مصر، في مؤتمر صحفي اليوم، إنها تعتزم استثمار 30 مليون دولار في مصر خلال العامين المقبلين.

وقال أليكس جان، الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر، إن الشركة ترى أن السوق المصري واعد ويحتوي على فرص كبيرة للنمو، "ولذلك تعمل vivo مصر على زيادة استثماراتها بنسبة تصل إلى 80% في عام 2022".

جاء ذلك على هامش إطلاق الشركة الرسمي لأحدث إصداراتها V21 وV21e من سلسلة الهواتف الذكية V.

وقالت وفية البدري، مدير الاتصالات والعلاقات العامة لشركة vivo مصر، إن الشركة متواجدة بمنتجاتها في أكثر من 40 دولة حول العالم، وإن مبيعاتها بلغت حوالي 111.7 مليون وحدة في 2020، وهو ما يضعها في المركز الخامس عالميا في سوق الهواتف الذكية.

وأشارت إلى أن الشركة لديها حاليا أكثر من 3 آلاف موزع في مصر، وان من المستهدف الوصول إلى 5 آلاف موزع بنهاية العام، حيث تركز الشركة حاليا على البيع عبر المحال، مع وضع خطط لتطوير المبيعات أون لاين.

وقالت: "في إطار استراتيجية vivo مصر التوسعية، نسعى لتحقيق نمو في المبيعات بمعدل 300% خلال الثلاث سنوات القادمة".