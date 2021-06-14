تراجع لأدنى مستوى له في أسبوع.. لماذا هبطت أسعار الذهب بمصر؟

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي 11 جنيهًا خلال الثلاثة أيام الماضية، وذلك تأثرا بهبوط المعدن في البورصة العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا حوالي 1٪ اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، متأثرًا بارتفاع الدولار واقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لوكالة رويترز.

وبحسب رويترز، هبط الذهب في التعامل الفوري 0.9% إلى 1860.44 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من يونيو الجاري.

ووفقا لقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، فإن تراجع الذهب في السوق المحلي جاء نتيجة طرح كميات كبيرة من الذهب بالبورصات العالمية مع أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، وزيادة المعروض تهبط بالسعر في البورصة.

وأضاف نجيب، أن السعر المعدن بالبورصة العالمية يؤثر على السعر في السوق المحلي، مما أدى إلى تراجع سعر الجرام في مصر.

وبحسب نجيب، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين تراجع إلى 800 جنيه، وسعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم إلى 686 جنيها، وعيار 24 إلى 914 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيه.

وتوقع نجيب استقرار سعر جرام 21 اليوم عند مستوى 800 جنيه، مشيرا إلى أنه لن يهبط عن هذا المستوى بالسوق المحلي، وسيعكس اتجاهه ناحيه الصعود مرة أخرى.

وقال نجيب، إن سوق الذهب يعاني حالة من الهدوء بحركة البيع والشراء منذ فترة طويلة.