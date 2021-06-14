هبوط أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، وتراجع الجرام الواحد 6 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 800 جنيه مقابل 806 جنيهات،أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 686 جنيها، وعيار 24 إلى 914 جنيه للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6400 جنيه.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 6.1 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.89%؛ ليسجل سعر الأوقية 1860.7 دولار، في الساعة 11:42 صباحًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.