مد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات بالبورصة عن الربع الأول حتى 15 يونيو

03:51 م الخميس 06 مايو 2021
مد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات بالبورصة عن الربع الأول حتى 15 يونيو

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 شهرا إضافيا إلى 15 يونيو المقبل.

وقالت هيئة الرقابة المالية إن القرار يأتي اتساقا مع الإجراءات الاحترازية الجاري تطبيقها بالدولة المصرية، والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ووجه رئيس الهيئة بنشر القرار رقم 67 لسنة 2021 والصادر اليوم 6 مايو 2021 بشأن مدّ المهلة في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

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الرقابة المالية محمد عمران البورصة القوائم المالية

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