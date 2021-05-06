الأفريقي للاستيراد: نسعى لتوفير لقاحات كورونا بأسعار مناسبة لدول القارة

كتب- مصطفى عيد:

استعرض بنديكت أوكى أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أنشطة البنك المختلفة في الفترة الحالية والتي من أهمها السعي لتقديم تسهيلات للدول الأفريقية للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع كبار الموردين لتوفير الجرعات بأسعار مناسبة؛ من أجل تحصين أكبر نسبة ممكنة من أبناء أفريقيا.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، ورئيس الجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وعرض أوراما أيضا خلال اللقاء جهود البنك في دفع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ومن أبرزها: إطلاق مشروع تسوية المدفوعات بالعملات المحلية، فضلاً على بحث سبل تنفيذ قرار مجموعة وزراء المالية الأفارقة "F15" بشأن زيادة رأسمال البنك لإتاحة المزيد من الموارد لتمكينه من القيام بمهامه لخدمة القارة الأفريقية.

من جانبه، أكد معيط حرص مصر على دعم جهود البنك في مساندة القارة الأفريقية؛ باعتباره أكبر مؤسسة تمويل تجاري متعددة الأطراف بأفريقيا تستهدف إدارة الآثار والصدمات المالية والاقتصادية والصحية الناجمة عن الأوبئة، والمساعدة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدول الأفريقية؛ بما يُسهم في دفع حركة النمو الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية.

وقال الوزير، خلال اللقاء، إن مصر تدعم أيضًا جهود البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في تقديم التسهيلات الميسرة للدول الأفريقية للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف أن هذه الجهود تساعد في الحفاظ على سلامة المواطنين، ومساندة الاقتصادات الأفريقية في ظل "الجائحة"، من أجل استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية وتحقيق النمو؛ بما يُرسي دعائم التكامل، على نحو يدفع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وأشاد الوزير بدور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في تمويل وتعزيز التجارة البينية داخل أفريقيا وإلى خارجها أيضًا، حيث يُمثل أداة فعَّالة للارتقاء بعلاقات التعاون بين الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن جميع المساهمين لديهم رغبة جادة في تعظيم أنشطة البنك، على نحو يحقق الأهداف المرجوة.

وتم خلال هذا اللقاء أيضا استعراض الأداء المالي للبنك في عام 2020، وخطة عام 2021، وترتيبات عقد الجمعية العمومية المقبلة، وتم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى خلال شهر مايو الحالي لبحث سبل زيادة رأسمال البنك.

وحضر اللقاء شيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد إبراهيم عضو المكتب الفني لنائب وزير المالية للخزانة العامة.