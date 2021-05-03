"غرفة الدواء": توفير احتياطي كافٍ من الأكسجين ومستلزمات مواجهة كورونا

القاهرة- مصراوي:



أعلنت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات توفير احتياطي كافٍ من الأكسجين الطبي والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على جاهزية القطاع الطبي بشكل دائم للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ومالك صيدليات العزبي، في بيان للغرفة اليوم الاثنين، أن الوضع الصحي في مصر أفضل كثيرا مما هو عليه في دول أخرى، حيث استطاعت الحكومة توفير اللقاحات الصينية والأمريكية والإنجليزية.

وأشاد العزبي باهتمام القيادة السياسية والحكومة بالملف الصحي وعدم ادخارها جهدا فيما يخص الحفاظ على صحة وسلامة وأرواح المواطنين.

وناشد العزبي المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حفاظا على سلامتهم، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج بما يخدم المصلحة العامة.

وقال الدكتور أحمد الساداتي، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إن خدمة تأجير اسطوانات الأكسجين متاحة بفروع الصيدليات بأسعار رمزية لخدمة مرضى العزل المنزلي في البيوت، مع توفير خدمتي التوصيل والتركيب، مع كامل الإجراءات الاحترازية لموظفي الخدمة، فضلا عن تقديم خدمة الدعم الطبي والاستشارات للمرضى من خلال الكول سنتر.

وأضاف الساداتي أن شركة صيدليات العزبي ملتزمة بتكثيف المعروض من المستلزمات الطبية المطلوبة وجميع أنواع الكمامات بألوان مختلفة ومتعددة الاستخدام للكبار والأطفال لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأوضح أن الشركة تقدم حاليا عروضا على أدوية المناعة، كما يتم توفير أدوية فيروس كورونا المخصصة لمرضى العزل المنزلي من خلال الفروع والأبلكيشن بهدف التيسير على المواطنين، مشيرا إلى زيادة الطلب على الكمامات خلال شهر رمضان بسبب التراويح والتجمعات.

وطالب الساداتي المواطنين بضرورة الاعتماد على تداول الأدوية بالمادة الفعالة وليس بالاسم التجاري لتفادي حدوث نواقص في بعض أصناف الأدوية، مؤكدا أن الدواء له أكثر من بديل وبنفس الفاعلية.