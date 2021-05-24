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تراجع الكابوريا والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:20 ص الإثنين 24 مايو 2021
تراجع الكابوريا والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و23 جنيهًا.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور الكابوريا الجمبري

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