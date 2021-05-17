برغم ارتفاعها عالمياً.. هبوط طفيف لأسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، تراجع الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح، على الرغم من ارتفاعها عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 795 جنيهًا مقابل 796 جنيهًا، في الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 781 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 909 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6360 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 10.7 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.58%؛ ليسجل سعر الأوقية 1754.1 دولار، في الساعة 3:54 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.