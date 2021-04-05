أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، بنسبة بلغت 0.17%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
ووفقا لبلومبرج، سجل سعر الأوقية 1725.9 دولار في تمام الساعة 9:50 صباحا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت 1728.8 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية.
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