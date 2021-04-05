أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين

10:11 ص الإثنين 05 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، بنسبة بلغت 0.17%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبلومبرج، سجل سعر الأوقية 1725.9 دولار في تمام الساعة 9:50 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت 1728.8 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية.

أسعار الذهب وكالة بلومبرج الذهب أسعار الذهب العالمية

الخبر التالى:

تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204965

    عدد المصابين

  • 156219

    عدد المتعافين

  • 12163

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:نشاط موحد و16 مترا أقصى ارتفاع.. تفاصيل اعتراضات النواب على اشتراطات البناء الجديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا