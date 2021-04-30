أسعار الذهب تقفز 21 جنيها في مصر خلال شهر أبريل



قفزت أسعار الذهب في مصر خلال 21 جنيها، خلال تعاملات شهر أبريل 2021 الجاري.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 776 جنيها مقابل 755 جنيهًا في تعاملات أول أيام الشهر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 665 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 889 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6208 جنيهات.

وكان تقرير للمجلس العالمي، ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما واصل الارتفاع للربع الثالث على التوالي (عند المقارنة ربع السنوية).

وبحسب بيانات التقرير ربع السنوي الصادر أمس والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، سجل الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 7.1 طن مقابل نحو 6.9 طن خلال نفس الفترة من عام 2020.

وكان الطلب على المشغولات الذهبية في مصر وصل خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.9 طن.

وعالميا بلغ الطلب على الذهب في الربع الأول من العام الجاري 815.7 طن مساويا تقريبا لمستواه في الربع الرابع من عام 2020، لكنه انخفض بنسبة 23% مقارنة بالربع الأول من 2020.