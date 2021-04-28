الاستثمارات الحكومية ترتفع بأكثر من النصف بمشروع الموازنة الجديدة (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أنه تم رفع قيمة مخصصات الاستثمارات الحكومية العام المقبل بمشروع الموازنة بنسبة 54.5% مقارنة بما هو متوقع إنفاقه عليها خلال العام الجاري.

ووفقا للبيان المالي عن مشروع الموازنة لعام 2021-2022، خصصت وزارة المالية 358.1 مليار جنيه لباب الاستثمارات الحكومية بمشروع الموازنة مقارنة بنحو 231.8 مليار جنيه متوقع إنفاقه خلال العام المالي الجاري.

وتعد نسبة الزيادة في الاستثمارات الحكومية بمشروع موازنة العام المقبل هي الأكبر خلال آخر 4 سنوات مالية.

وتمثل قيمة الاستثمارات الحكومية بمشروع موازنة العام المقبل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبيان المالي.

والاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة، والتعليم، وغيرها.

وتتمثل أغلب الزيادة المذكورة في مخصصات الاستثمارات العام المقبل في بند الإنفاق على التشييدات والمستهدف أن يصل إلى 167.7 مليار جنيه مقابل نحو 74.3 مليار جنيه متوقعة خلال العام الجاري.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 5 سنوات تتضمن المدرج في مشروع الموازنة المقبلة وأيضا المدرج بتوقعات وزارة المالية للعام الجاري، بحسب البيان المالي لمشروع موازنة 2021-2022.