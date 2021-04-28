الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية حتى 4 مايو
كتب- مصطفى عيد:
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية حتى الثلاثاء الموافق 4 مايو المقبل بدلا من آخر أبريل الجاري.
وأضاف عبد القادر أن هذا القرار يأتي مع مصادفة آخر أبريل الجاري، نهاية المهلة المحددة قانونا لتقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية، يوم الجمعة وهو عطلة رسمية، فضلا عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يومي الأحد والاثنين إجازة رسمية.
وطالب عبد القادر الشركات التي لم تقدم الإقرار بأن تسارع بتقديمه.
وذكر أنه تم أيضا مد مهلة تقرير الإقرار ربع السنوي للمرتبات (نموذج 4 مرتبات) بالنسبة لأصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيرادات المرتبات وما في حكمها، إلى الثلاثاء 4 مايو بدلا من 30 أبريل.
وأكد عبد القادر أن المصلحة تقدم المساعدة والدعم الفني للممولين حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية وذلك بفتح مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومأموريتي المساهمة بالقاهرة والإسكندرية ومأموريات الاستثمار بالقاهرة والإسكندرية وجنوب الوادي خلال العطلات الرسمية
وأشار إلى أنه يتم كذلك تقديم الدعم من خلال مركز الاتصالات المتكامل (16395).
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