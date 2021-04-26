أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 650 مليون دولار في الربع الأول من ٢٠٢١

10:36 ص الإثنين 26 أبريل 2021
أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 650 مليون دولار في الربع الأول من ٢٠٢١

شركة أوراسكوم كونستراكشون

كتبت - شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها أضافت عقودا جديدة بقيمة 650 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الأول من عام 2021.

وأوضحت الشركة، أن العقود الجديدة تمثل زيادة بنسبة 8٪ على أساس مقارنة سنوي بالربع الأول من عام 2020.

وتمثل المشاريع في مصر 85٪ من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الأول من عام 2021، وفقا للبيان.

وأضافت المجموعة عقوداً عبر قطاعات الرعاية الصحية والطرق والبنية التحتية والقطاعات التجارية.

وتمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة الرصيد المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع المشاريع التجارية والصناعية الخفيفة، وفقا للبيان.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.3 مليار دولار في 31 مارس 2021، بحسب البيان.

وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

شركة أوراسكوم كونستراكشون مشروعات عقود جديدة

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