تراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

09:52 ص الإثنين 26 أبريل 2021
تراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وظل سعر كيلو السمك البلطي ثابتا بين 22 و25 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور سوق الجملة الجمبري

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