ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل، والملوخية، والباذنجان البلدي بين 4 قروش وجنيهين خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.8 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و4.54 جنيه، بزيادة 4 قروش.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات