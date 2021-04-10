"التنظيم والإدارة" يواصل تقييم الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الجديدة

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القاهرة-مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم السبت إنه يواصل تقييم الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وبحسب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز فإن الجهاز يواصل تقييم الموظفين الذين تقوم جهاتهم بإرسال بياناتهم للجهاز لترشيحهم للانتقال للعاصمة، وانتهى مؤخرا من تقييم عدد 2296 موظفا، وذلك لتحديد احتياجاتهم التدريبية تمهيدا لإلحاقهم بالبرامج التدريبية التي ينفذها الجهاز لجميع المرشحين للانتقال.

وأضاف أن عدد الموظفين المرشحين للانتقال بلغ حتى الآن 40 ألفا و177 موظفا، وجاري إرسال نتائج التقييم إلى الوزارات والجهات المنتقلة.

وأضاف أن الموظفين الذين تم تقييمهم من عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة منها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأوقاف، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والبترول، والبيئة، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب الهيئة الوطنية للصحافة، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية للشراء الموحد، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس الجهاز أن الموظفين خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار القدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

وقال الشيخ إن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونياً بدون أي تدخل بشري، وتتم ووفقاً للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف الموظفين الذين يخضعون للتقييم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يطبق الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا.