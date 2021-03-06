افتتاح مزرعة للثروة الحيوانية على مساحة 40 فدانًا بمنطقة النوبارية

كتب- مصطفى عيد:

افتتح محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد القصير، وزير الزراعة، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مزرعة شركة "الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي" والتي تقع على مساحة 40 فدانًا وتحتوي على 11 ألف رأس ماشية في منطقة النوبارية بمحافظة الإسكندرية.

وقال محمد عبد الوهاب، على هامش المؤتمر الذي عقد خلال الافتتاح، إن الاستثمار بإضافة مشروعات جديدة في المجالات المختلفة بما فيها مجال الثروة الحيوانية يساهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى زيادة قدرات الإنتاج والحد من الواردات الاستهلاكي.

وأضاف عبد الوهاب، أن الاستثمار في المجال الزراعي والثروة الحيوانية يعتبر المحرك الرئيسي والدافع للتنمية الزراعية المستدامة وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح عبد الوهاب، أن هذا المشروع يأتي نتاجاً للتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف توفير فرص استثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشروعات الحيوية.

وأضاف عبد الوهاب، أن هذا المشروع يعد ترجمة حقيقية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما يحقق مكاسب متعددة للدولة والمواطن على حد سواء، مؤكداً على أهمية تعميم تجارب الشراكة الناجحة بما يتيح مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص على نحو يتوافق مع الخطط التنموية للدولة.