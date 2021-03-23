"بالونة وفرقعت".. ما أسباب انهيار أسعار الأسهم في البورصة المصرية؟

كتب- مصطفى عيد:

تشهد تعاملات البورصة المصرية انخفاضات حادة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتواصل انخفاضها للجلسة السابعة على التوالي.

وأوقفت البورصة التداول لمدة نصف ساعة خلال جلسة اليوم بعد مرور أول ساعة و5 دقائق من بدايتها وذلك عقب تهاوي مؤشر EGX100EWI بنسبة 5%.

وبعد مرور ساعتين من بداية الجلسة (وتوقف التداول في ربع هذه المدة) انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 1.76% إلى مستوى 10352 نقطة، مقلصا خسائره بعد استئناف التداول بارتداد بسيط، مقارنة بمستواه قبل وقف التداول.

بينما تهاوى مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.2% إلى مستوى 1801 نقطة، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 5.08% إلى 2701 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 2.45% إلى مستوى 10537 نقطة، وذلك بعد أن فقد كل مكاسبه التي حققها خلال العام الحالي ليتحول إلى الخسارة حاليا بنسبة 4.5%.

بينما خسر بذلك مؤشر EGX70EWI نحو 16% من مستواه منذ بداية العام الحالي، كما خسر مؤشر EGX100EWI نحو 12.81% منذ بداية العام أيضا.

وقال إيهاب سعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن ما يحدث من انخفاضات حادة في البورصة المصرية يأتي نتيجة عمليات تصحيح لعدد من أسهم "المضاربة" بعد ارتفاعات غير منطقية.

وأضاف سعيد لمصراوي أن ما يحدث هو عبارة عن "بالونة وفرقعت" لأسهم المؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي شهدت ارتفاعات كبيرة غير منطقية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن أسهم المؤشر الرئيسي EGX30 تتبع الانخفاضات التي حدثت لأسهم المؤشر السبعيني بسبب عدم استطاعة تحول المستثمرين لنقل أموالهم لأسهم المؤشر الرئيسي بسبب حدة وسرعة الهبوط في أسهم مؤشر EGX70EWI.

وأرجع سعيد ما يحدث أيضا إلى عدم وجود مستثمرين أجانب ومؤسسات قوية في السوق، مع تركز السيولة في أسهم مؤشر EGX70EWI والذي يتحكم فيها المضاربون، "ولا يوجد سوق يقوم على أسهم مضاربة".

وأكد حاجة البورصة المصرية إلى "بضاعة جديدة" من خلال أطروحات جديدة في السوق من أجل جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات مرة أخرى له وعودة السيولة القوية.

وتوقع سعيد أن يتماسك السوق ويتوقف عن النزيف مع وصول مؤشر EGX70EWI إلى مستوى 1775 نقطة، والمؤشر الرئيسي إلى مستوى 10260 نقطة، على أن تحدث حركة ارتداد صعودية بعد ذلك.