القابضة للسياحة وأوراسكوم للتنمية تفاوضان "الري" لتنفيذ مشروع جزيرتي آمون وقلادة

كتبت- شيماء حفظي:

تتفاوض الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ورجل الأعمال المصري سميح ساويرس مع وزارة الري، لتنفيذ مشروع جزيرتي آمون وقلادة بأسوان.

وقالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في تصريحات لمصراوي، إن وزارة الري وضعت اشتراطات جديدة على أي مشروع يتم على النيل، وهذه الاشتراطات تتعارض مع التصميم الذي تم الترخيص به لمشروع الجزيرتين الذي تنفذه شركة أوراسكوم للتنمية.

"المستثمر سميح ساويرس لديه تصميم للمشروع، وحصل على موافقة عليه، ولم يتمكن من التنفيذ بسبب التعدي على أراضي الجزيرة عقب 2011، وبعد انهاء هذا التعدي، واجهنا مشكلة أخرى بسبب اشتراطات الري، وحال تطبيق هذه الاشتراطات لن يتم تنفيذ المشروع، ونتفاوض معهم حاليا لتنفيذ المشروع وفقا لتصميماته الرئيسية"، وفقا لحطبة.

وقالت رئيسة الشركة القابضة :"نتفاوض مع وزارة الري تحت مظلة قطاع الأعمال العام، من مصلحة الجميع أن يتم تنفيذ هذا المشروع، وحصلنا على كافة الموافقات بما فيها الارتفاعات والعمليات العسكرية، وحاليًا نقف بسبب موافقة الري والتوصل لاتفاق معهم على التنفيذ يمكن لأوراسكوم بعدها العمل مباشرة".

وأضاف :"نحن نتعاون مع المستثمر في أي أصل تملكه القابضة، نشكل لجنة تنفيذية عليا لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يتم المشاركة عليها مع القطاع الخاص ومهمتها تسهيل العقبات التي تواجه التنفيذ"

وكانت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، قالت في بيان للبورصة ديسمبر الماضي، إنها أوقفت العمل فى مشروع جزيرة آمون بشكل مؤقت،

وواجهت الشركة، عوائق وصعوبات فى مشروع جزيرة آمون منذ عدة سنوات، وهو المشروع الذي تم التعاقد عليه منذ 2007 – 2008، لكنه توقف في الفترة التي تلت أحداث 2011، إلى أن تمكنت أوراسكوم من استعادة الجزيرتين قبل نحو عام، لتصطدم مرة أخرى مع وزارة الري.