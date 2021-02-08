ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

من المقرر أن تصرف وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام تبدأ من الثلاثاء 23 فبراير وحتى الخميس 25 فبراير، على أن يتم تقسيم الوزارات والجهات المختلفة على الأيام الثلاثة، بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان سابق.

وتقسم وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 على 3 أيام من أجل مراعاة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM في يوم واحد من أجل صرف هذه المرتبات للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري وتتضمن وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول.

كما يشمل صرف المرتبات يوم الثلاثاء 23 فبراير الجهات التابعة لهذه الوزارات من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

وتتضمن الجهات التي ستصرف مرتبات عامليها يوم 23 فبراير أيضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

وفي اليوم التالي الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري سيتم صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة، تتضمن وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، وأيضًا دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

كما سيتم يوم 24 فبراير صرف المرتبات للعاملين بالقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي اليوم الثالث الخميس 25 فبراير ستصرف مرتبات الشهر الجاري للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى، وتتضمن وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

كما ستصرف المرتبات يوم 25 فبراير للعاملين بمشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.