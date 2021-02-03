أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

تراجع جديد في أسعار الذهب في مصر

01:21 م الأربعاء 03 فبراير 2021
تراجع جديد في أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في مصر هبطت 6 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات أمس، ليصبح قيمة التراجع 9 جنيهات على مدار اليومين.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 808 جنيهات مقابل 811 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيهًا.

عالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 3 دولارات في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.16% مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1835.03دولار، في الساعة 12:51 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

الخبر التالى:

رئيس جهاز حماية المنافسة: ننظر حالياً في 100 قضية.. ومناقشة تعديلات القانون في "النواب"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن بدء حالة عدم استقرار الطقس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا