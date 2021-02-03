تراجع جديد في أسعار الذهب في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في مصر هبطت 6 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات أمس، ليصبح قيمة التراجع 9 جنيهات على مدار اليومين.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 808 جنيهات مقابل 811 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيهًا.

عالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 3 دولارات في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.16% مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1835.03دولار، في الساعة 12:51 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.