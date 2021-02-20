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تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

02:15 ص السبت 20 فبراير 2021
تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 98ر0 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 32ر31494 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 26ر7 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 71ر3906 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 11ر9 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 46ر13874 نقطة.

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي

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