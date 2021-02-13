الضرائب: إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبي بالغرف التجارية في المحافظات

كتب-مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم صدور قرار رقم (53 ) لسنة 2021 بخصوص إعادة تشكيل عدد 19 مكتب إرشاد ضريبي بالغرف التجارية، واستحداث مكتب إرشاد ضريبي متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن هذه المكاتب تختص بتلقي الإقرارات وخدمة وإرشاد المولين بكافة الأمور الضريبية وكذلك تحصيل المستحقات الضريبية عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى والرد عليها.

وأوضح إلى أنه يمكن للممولين من خلال مكاتب الإرشاد المتميزة فتح ملفاتهم واستخراج بطاقاتهم الضريبية بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من أعمال.

وذكر البيان أن 19 للإرشاد الضريبي هي "مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالقاهرة ( الأوبرا)، ومكتب اتحاد الصناعات، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بشبرا الخيمة، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالإسكندرية، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بالغربية، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بالشرقية، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية بدمياط، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بالجيزة، ومكتب الإرشاد الضريبي بنادي الصيد، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية بالدقهلية، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية بالقليوبية، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية بالسويس، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية ببورسعيد، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية ببورسعيد، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية ببنى سويف، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية بأسيوط، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية بسوهاج.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم تجهيز منافذ الخزانة العامة بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، لتلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتقديم خدمة الإرشاد للممولين بكافة الأمور الضريبية خلال موسم الإقرار الضريبي، مضيفًا أنه تم فتح أبواب مراكز التدريب الضريبية ( دخل – قيمة مضافة ) لمساعدة الممولين لتقديم الإقرار الضريبي المميكن.

وأوضح أن المصلحة توفر الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفني، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وكذلك من خلال 29 فرع للحاسب الآلي متوفرين بالمحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري.