التخطيط تسلم دفعة جديدة من مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة لعدة جهات



شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، تسليم وزارة التخطيط دفعة جديدة من المراكز التكنولوجية الخدمية المتنقلة إلى قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وهيئة الدواء المصرية، ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لأغراض الرفع المساحي.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، حضر تسليم هذه المراكز المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء محمود دياب مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة رشا زيادة ممثل هيئة الدواء المصرية، وممثلو وزارة الداخلية، ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية.

وأكدت هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع كافة الجهات تهدف إلى القضاء على معوقات تأدية الخدمات الحكومية التي تقدمها تلك الجهات للمواطنين والوصول بها إلى مرحلة عالية من الجودة واليسر من أجل تحقيق رضا المواطن عن الخدمات الحكومية ورفع جودتها.

وذكرت أن تلك المراكز تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتم التنفيذ بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية الوطنية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المراكز تعتمد في عملها على منظومات العمل المميكنة ووسائل الربط المؤمنة ووسائل الدفع الإلكترونية لتتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بخطى واعدة نحو مجال التحول الرقمي في مجال الخدمات بسواعد وعقول مصرية وتكنولوجيا حديثة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي سلمتها الوزارة للجهات حتى اليوم بلغ 95 مركزا تكنولوجيا متنقلا منها 62 مركزا تم تسليمها خلال العام المالي 2020-2021، و20 مركزا تم تسليمها في 8 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 مركزا تم تسليمها اليوم.

ويجري حاليا تجهيز 87 مركزا تكنولوجيا متنقلا جديدا لتسليمها للجهات خلال العام المالي الحالي، وفقا لوزيرة التخطيط.

وأشار مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية إلى الدور الرئيسي والهام لوزارة التخطيط في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وزيادة فاعلية كافة الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها بأفضل الطرق بكفاءة ويسر، وفي إطار مبادرة حياة كريمة لكافة المواطنين.

وكانت وزارة التخطيط وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية لتوفير مراكز أحوال مدنية نموذجية مجهزة بكافة الأجهزة والمعدات.

وبتسليم دفعة اليوم يكتمل العدد إلى 40 مركز أحوال مدنية نموذجيا متنقلا جاهزة للعمل بمختلف محافظات الجمهورية تؤدي كافة وظائف مكتب السجل المدني الثابت من إصدار كافة المصدرات الخاصة بقطاع الأحوال المدنية مثل بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، ووثيقة الزواج، والقيد العائلي، وفقا للبيان.

كما تعاونت وزارة التخطيط مع وزارة العدل في توفير مراكز توثيق وشهر عقاري متنقلة تقدم كافة خدمات مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة التنمية المحلية في توفير مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم كافة خدمات المحليات، وقريبا سيتم تسليم دفعة جديدة للوزارتين في إطار البروتوكولات الموقعة.