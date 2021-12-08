شعبة المواد الغذائية: 20% ارتفاعًا في أسعار الزيوت الحرة بالأسواق خلال نوفمبر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الزيوت الحرة في الأسواق بنسبة 20% خلال نوفمبر الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا، بحسب ما ذكره متعاملون بسوق المواد الغذائية تحدثوا لمصراوي.

وقال عمرو عصفور عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الزيوت الحرة ارتفعت بالأسواق خلال نوفمبر الماضي 20% مقارنة بالسعر في الشهر السابق.

وأرجع عصفور ارتفاع الأسعار إلى زيادة الخام عالميا، مما دفع السعر بالسوق المحلي للزيادة.

وتستورد مصر نسبة 95% من الزيوت من الخارج، وتنتج النسبة المتبقية محليا، وفقا لقول أيمن قرة رئيس شعبة الزيوت سابقا باتحاد الصناعات.

وهو ما اتفق معه في القول يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الزيوت الحرة ارتفعت خلال الشهر الماضي بالأسواق.

وذكر كاسب أن سعر الزيت بدأ في الارتفاع منذ إعلان وزارة التموين رفع الأسعار.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والإدارة الداخلية أعلن بنهاية أكتوبر الماضي، رفع سعر زجاجة الزيت إلى 25 جنيها بدلا من 21 جنيها على بطاقات الدعم.

وقال المصيلحي، إن تطبيق القرار سيكون اعتبارا من الأول من نوفمبر.

وذكر كاسب، أن سعر زجاجة زيت الخليط الحرة 800 جرام ارتفعت إلى بين 26 و29 جنيهًا بحسب الشركة والمنطقة التي تباع بها.

وبحسب أحد تجار المواد الغذائية بمنطقة حلوان، فإن متوسط سعر زجاجة عباد الشمس 800 جرام وصلت إلى 36 جنيهًا، ومتوسط سعر زجاجة الدرة 800 جرام إلى 41 و42 جنيهًا، بحسب المنطقة تباع بها.

وقال التاجر إنه لم يعد يشتري من الشركات زجاجة أكبر وزنا من اللتر، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك إقبالا عليها نظرا لارتفاع الأسعار حاليا.

ويتوقع متعاملون المواد الغذائية ألا ترتفع الأسعار بالأسواق عن هذه المستويات خلال الفترة المقبلة.