تراجع جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، وهبط الجرام جنيهين، بعد تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وهبط سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الصباح وعاد ليتراجع مجددًا.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 520 جنيهًا.

وهبط سعر عيار 18 نحو 669 جنيهًا.

وانخفض سعر عيار 21 نحو 780 جنيهًا.

وتراجع سعر عيار 24 إلى نحو 891 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا مع اقتراب نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى حوالي 1774 دولارًا للأوقية، بانخفاض 0.01%، في الساعة 4:13 دقيقة عصرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، فإنه تم تداول اليوم الذهب في نطاق ضيق في البورصات العالمية، حيث يبدو أن المستثمرين يتجاهلون المخاوف بشأن متحور كورونا الجديد.

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