مشتريات المصريين والأجانب تصعد بالبورصة 1% في نهاية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1% إلى مستوى 11514 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.52%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 39.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 8.1 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 47.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.73%، إلى مستوى 11401 نقطة.