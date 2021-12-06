Masrawy logo white

مشتريات المصريين والأجانب تصعد بالبورصة 1% في نهاية تعاملات الاثنين

02:51 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
مشتريات المصريين والأجانب تصعد بالبورصة 1% في نهاية تعاملات الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1% إلى مستوى 11514 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.52%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 39.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 8.1 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 47.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.73%، إلى مستوى 11401 نقطة.

البورصة المصرية البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
902

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

871

متعافون اليوم

363162

إجمالي الإصابات

20727

إجمالي الوفيات

301308

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل- الأرصاد: رياح تصل للعاصفة غدا.. وهذه المناطق مهددة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا