رئيس البورصة: يتوقع بدء التداول بالبورصة السلعية في النصف الأول من 2022

الحيني: جاهزون لطرح مصر لتأمينات الحياة بالبورصة في النصف الأول من

كتبت-منال المصري:

تصوير هاني رجب:

توقع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية بدء التداول المستمر على بعض السلع في البورصة السلعية خلال النصف الأول من العام القادم 2022.

وقال في كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد أن البورصة السلعية شهدت نشاطًا خلال العام الجاري بالفعل بعد توريد محصول القمح خلال العام الجاري بما ساهم في وجود قاعدة بيانات بالفعل.

وبدأت البورصة الجديدة التداول على أساس تجريبي بالتزامن مع موسم حصاد القمح الموسم الماضي، وجرى إنشاء حوالي 450 نقطة لجمع القمح في جميع أنحاء البلاد من المزارعين الراغبين في عرض محصولهم في البورصة السلعية، حسبما ذكر رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي.