"طعنته في الرأس".. القبض على المتهمة بقتل رضيعها بقنا

كتب : مختار صالح

06:11 م 20/04/2026

القبض على المتهمة بقتل رضيعها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على سيدة متهمة بقتل طفلها الرضيع باستخدام سلاح أبيض داخل نطاق قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط، وذلك على خلفية خلافات أسرية مع زوجها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية الأمن إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بورود بلاغ بشأن وفاة طفل يبلغ من العمر 9 أشهر، إثر تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس داخل محل إقامته بالقرية. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لكشف ملابساته.

كشف ملابسات الجريمة

بإجراء الفحص، تبين أن الطفل يُدعى "ر.ه" ويبلغ من العمر 9 أشهر، وأن والدته هي المتهمة بارتكاب الواقعة، حيث اعتدت عليه باستخدام سكين، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

دوافع نفسية وخلافات أسرية

كشفت التحريات أن السيدة كانت تمر بأزمة نفسية نتيجة خلافات متكررة مع زوجها، الذي تقيم معه في محافظة سوهاج، حيث غادرت منزل الزوجية قبل نحو أربعة أشهر وعادت للإقامة لدى أسرتها بقرية الكوم الأحمر.
وأوضحت المعلومات أن المتهمة كانت قد حاولت إنهاء حياتها قبل وقوع الحادث، إلا أن المحاولة لم تكتمل، لتقدم بعدها على ارتكاب الجريمة.

ضبط المتهمة وبدء التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، مع إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات لكشف كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قتل رضيع جريمة أسرية خلافات زوجية قنا

فيديو قد يعجبك



"موانا".. 10 معلومات لا تعرفها عن أشهر بطلة في ديزني
علاقات

"موانا".. 10 معلومات لا تعرفها عن أشهر بطلة في ديزني

جمعت بين الأناقة والجاذبية.. نانسي عجرم بلوك ساحر
الموضة

جمعت بين الأناقة والجاذبية.. نانسي عجرم بلوك ساحر

"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
شئون عربية و دولية

"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى
أخبار المحافظات

"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة (فيديو)
أخبار مصر

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة (فيديو)

