انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.07% عند مستوى 51813 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.



وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.



وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 19.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 18.5 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.82% عند مستوى 52372 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل بنسبة 20%، ليغلق على سعر 122.6جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 102.2 جنيه.



وصعد سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 19.98%، ليغلق على سعر 13.03 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 10.86 جنيه.



وارتفع سهم الاستثمار العقاري العربي – إليكو بنسبة 16.23%، ليغلق على سعر 4.01 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.45 جنيه.



وزاد سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 13.98%، ليغلق على سعر 325.01 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 285.15 جنيه.



وصعد سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 12.88%، ليغلق على سعر 479.88 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 425.12 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 12.25%، ليغلق على سعر 25 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 28.49 جنيه.



وتراجع سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 3.90%، ليغلق على سعر 7.88 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.2 جنيه.



وهبط سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 3.86%، ليغلق على سعر 29.13 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 30.3 جنيه.



وانخفض سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 3.38%، ليغلق على سعر 125.68 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 130.07 جنيه.



وتراجع سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 3.30%، ليغلق على سعر 7.62 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.88 جنيه.