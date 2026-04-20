مباحث الآداب تضبط صانعي محتوى نشرا فيديوهات مخلة بالإسكندرية
كتب : مصراوي
رصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعى محتوى بمحافظة الإسكندرية مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية.
سقوط صانعي محتوى في الإسكندرية
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.
اعترافات صانعي محتوى في الإسكندرية
وبمواجهتهما اعترفا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
إجراءات قانونية
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
