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البورصة المصرية في 2021: 3 طروحات وارتفاع المؤشر الرئيسي 10%

05:14 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
البورصة المصرية في 2021: 3 طروحات وارتفاع المؤشر الرئيسي 10%

البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

كان 2021، عامًا زخمًا في البورصة، على مستوى النقاشات والقرارات، فيما شهد 3 طروحات فقط على مدار السنة، وأنهى المؤشر الرئيسي العام مرتفعًا 10%.

وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية 2021، ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 10.1% والمؤشر EGX70EWI بنسبة 2.6% للشركات الصغيرة والمتوسطة، أما الكؤشر الأوسع نطاقا فارتفع 5%.

وارتفع رأس المال السزقي للبورصة في 2021 إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات عند 765 مليار جنيه، لكنه ظل أقل من مستوى 2017 وكان 826 مليار جنيه.

بينما ارتفعت قيم التداول خلال العام بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق 2020، وسجلت أعلى مستوى في 10 سنوات، وسجلت 544 مليار جنيه مقابل 38 مليار جنيه في 2012.

وشهد العام طرح شركة اي فاينانس الحكومية بقيمة 5.8 مليار جنيه، وتعليم لخدمات الإدارة بملياري جنيه، واميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 57.6 مليون جنيه.

كما شهد العام عددا من القرارت، تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة، وخصم المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، وتأجيل دفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات الاستحواذ بمبادلة الأسهم.

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