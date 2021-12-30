سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بنهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات، عند نفس مستواه بالتعاملات الصباحية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 526 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 677 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 790 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 6320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1807 دولارات للأوقية في الساعة 4:13 عصرا بتوقيت القاهرة، بزيادة طفيفة نسبته 0.1%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب