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27 % ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الطبية والأدوية في 11 شهرا

01:32 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
27 % ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الطبية والأدوية في 11 شهرا

أدوية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية عن زيادة حجم الصادرات 27.5 % خلال أول 11 شهرا من 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأربعاء، فإن حجم الصادرات الصناعات الطبية بلغ 602 مليون دولار خلال 11 شهر من العام الحالي مقابل 472 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر البيان، أن أعلى حجم صادرات للقطاع جاء خلال أبريل الماضي، وبلغ حجم الصادرات 67 مليون دولار في 2021 مقابل 42 مليون دولار في إبريل 2020.

ثم جاءت صادرات شهر فبراير 2021 ثاني أعلى حجم للصادرات خلال العام الجاري، حيث بلغت 60 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار في إبريل 2020.

وجاءت صادرات شهر يناير ثالث أعلى صادرات خلال 2021، حيث سجلت 59 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار في يناير 2020.

الصناعات الطيبية المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية الصناعات الطبية

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