هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء.. والجرام ينخفض بالتعاملات الصباحية

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر تراجعه مع بداية التعاملات، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، بسبب تراجع المعدن عالميا.

وكان سعر الجرام هبط 4 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتصبح قيمة الانخفاض حتى الآن 6 جنيهات للجرام الواحد.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 519 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 678 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 779 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 890 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 6232 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى حوالي 1769 دولارا للأوقية، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.08%، في الساعة 8:53 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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