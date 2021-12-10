بعد انخفاضه صباحا.. كيف تغير سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات؟

كتبت - شيماء حفظي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، بحلول منتصف التعاملات، عند مستوى الأسعار الصباحية.

وكان الذهب انخفض في التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار الأمس، وتراجع الذهب 4 جنيهات للجرام.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب، أن السعر الحالي للذهب، مناسبا للشراء، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وينتظر تجار المشغولات الذهبية الكريسماس آملين في تحرك المبيعات، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 518 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 668 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 780 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 892 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6236 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، عالميا، لكنها تتجه نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي مع بقاء المستثمرين بعيدا عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشترياته من السندات بوتيرة أسرع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1778.13 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1779.30 دولار.

وهبطت أسعار المعدن الأصفر 0.4% خلال الأيام الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره اليوم، واجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب