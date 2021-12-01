سعر الذهب اليوم الأربعاء يتراجع بنهاية التعاملات.. والجرام يهبط 3 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قفز 8 جنيهات للجرام الواحد خلال منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يتراجع مرة أخرى اليوم الأربعاء، ويفقد 3 جنيهات من هذه المكاسب، ليظل السعر مرتفعًا 4 جنيهات مقارنة بالأسعار الصباحية.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي حالة من التقلبات منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري، بحسب نجيب، الذي وصف حركة البيع والشراء في السوق المحلي بأنها ضعيفة.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، حيث أدى ضعف عائدات السندات وعدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي بسبب متحور كورونا إلى رفع جاذبيته.

وكانت سعر الذهب انخفض إلى أدنى مستوى في شهر واحد أمس الثلاثاء، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيناقش ما إذا كان سينهي مشتريات السندات في وقت أبكر مما كان متوقعًا في اجتماع ديسمبر ولم تعد كلمة "مؤقت" هي المصطلح الأكثر دقة لوصف التضخم، وفقا للوكالة.

أسعار الذهب اليوم:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 523 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 672 جنيهًا.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 785 جنيهًا.

وتراجع سعر عيار 24 إلى نحو 897 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6280 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، وفقا لما يطلق عليه تجار الصاغة، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا حوالي 1787 دولارا للأوقية، بزيادة 0.76%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 4:13 عصرا بتوقيت القاهرة.

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