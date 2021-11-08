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سعر الذهب في مصر يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:26 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
سعر الذهب في مصر يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت خلال تعاملات أمس الأحد، وهبط الجرام الواحد 3 جنيهات، لتصبح قيمة التراجع على مدار اليومين 5 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقا، لمصراوي، إن سعر الجرام عيار 21 تراجع اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 787 جنيهًا، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 673 جنيها، وعيار 24 نحو 897 جنيهًا، والجنيه الذهب 6280 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة طفيفة 0.09%، ووصل سعر الأوقية إلى 1817.4 دولار في الساعة 12:13 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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