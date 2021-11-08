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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:16 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة طفيفة بلغت 0.05% عند مستوى 11561 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.1%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.49% عند مستوى 11555 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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