ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة طفيفة بلغت 0.05% عند مستوى 11561 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.1%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.49% عند مستوى 11555 نقطة.